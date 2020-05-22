Несовершеннолетний из Пензы перечислил мошенникам 7,5 тысяч рублей
Он поверил размещенному в соцсети сообщению якобы от знакомой с просьбой дать ей деньги взаймы
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В полицию Пензы обратился с заявлением о мошенничестве несовершеннолетний. В социальной сети «ВКонтакте» со страницы знакомой ученицы того же образовательного учреждения получил сообщение с просьбой дать в долг 7,5 тыс. рублей. Следуя этой просьбе, школьник перевёл запрашиваемую сумму на счёт абонентского номера мобильной связи.
Впоследствии он созвонился со знакомой и узнал, что деньги она не просила и не получала. По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU