В Пензенской области стартовала Неделя защиты от безработицы

21 Май 2020 2020-05-21T14:28:23+03:00

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Сегодня в России отмечается День защиты от безработицы. С 21 по 28 мая органы службы занятости населения Пензенской области будут проводить дистанционные консультации граждан по телефону «горячей линии» - +7 (8412) 48-89-69.

В течение недели с 8:30 до 17:30 граждане смогут получить разъяснения по вопросам присвоения статуса безработного и начисления пособия по безработице; порядка предоставления дополнительной выплаты гражданам, потерявшим работу, воспитывающим несовершеннолетних детей; запроса справки о регистрации в центре занятости для оформления пособий на детей; оказания содействия в трудоустройстве и др.

ИСТОЧНИК KP.RU