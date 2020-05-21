2020-05-21T10:54:26+03:00
Звезды

«Онлайн-мастерская ГИТИС» в Пензе

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, в рамках всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта МТС «Поколение М»
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Телекоммуникационный оператор России ПАО «МТС» впервые в Пензе 28 мая 2020 года с 11 часов планирует реализовать социально-культурное мероприятие «Онлайн-мастерская ГИТИС» для воспитанников и выпускников музыкальных школ, кружков и студий от 15 до 21 года, обладающих навыками академического вокала.

В рамках проекта будет организовано онлайн-прослушивание школьников педагогами ГИТИС (г. Москва), а также проведен онлайн-мастер-класс по актерскому мастерству.

Ребятам, планирующим участие в онлайн-мастерской, необходимо подготовить выступление – спеть романс, оперу, продемонстрировать владение музыкальным инструментом. Претенденты на поступление в ГИТИС также должны быть готовы к исполнению стихотворения или басни.

По информации пресс-службы Министерства культуры и туризма Пензенской области, участие в проекте бесплатное. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте https://mts-events-o-2017.timepad.ru/event/1314258/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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