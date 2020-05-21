Криминальный маскарад в Пензе

21 Май 2020 2020-05-21T10:31:12+03:00

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В начале апреля из двух банкоматов, расположенных в торговых центрах города Пензы, было похищено более двадцати миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пензенской области начали поиск подозреваемых с просмотра видеозаписи с камеры наблюдения. На кадрах съемки видно, как в дневное время к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора. При помощи специального ключа он извлек кассеты с деньгами и спокойно ушел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Его внешность явно отличалась от лица, попавшего в кадр. Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные денежные средства полицейские обнаружили в тайнике.

Установлено, что задержанный ранее занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов и хорошо знал их. Злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Маску он купил в интернет-магазине, а сумку под размер кассет банкомата мужчина сшил собственноручно. Для конспирации при передвижении на личном автомобиле фигурант использовал подложные государственные регистрационные знаки транспортного средства.

По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, следователем Следственной части СУ УМВД России по Пензенской области 39-летнему гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU