2020-05-21T10:31:12+03:00
Происшествия

Криминальный маскарад в Пензе

Полицейские раскрыли кражу из банкоматов более 20 миллионов рублей
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

В начале апреля из двух банкоматов, расположенных в торговых центрах города Пензы, было похищено более двадцати миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пензенской области начали поиск подозреваемых с просмотра видеозаписи с камеры наблюдения. На кадрах съемки видно, как в дневное время к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора. При помощи специального ключа он извлек кассеты с деньгами и спокойно ушел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Его внешность явно отличалась от лица, попавшего в кадр. Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные денежные средства полицейские обнаружили в тайнике.

Установлено, что задержанный ранее занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов и хорошо знал их. Злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Маску он купил в интернет-магазине, а сумку под размер кассет банкомата мужчина сшил собственноручно. Для конспирации при передвижении на личном автомобиле фигурант использовал подложные государственные регистрационные знаки транспортного средства.

По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, следователем Следственной части СУ УМВД России по Пензенской области 39-летнему гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С такими социальными защитникам никакие враги уже не страшны
23 мая в Саранске запретят продажу алкоголя
«Онлайн-мастерская ГИТИС» в Пензе
Криминальный маскарад в Пензе
Жительница Пензы осуждена за убийство спящего сына
Финалист премии «Лицей» имени Александа Пушкина
В Мордовии вынесли приговор мужчине, расстрелявшему двоих рыбаков
В Мордовии скончался еще один пациент с коронавирусом
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В нескольких населенных пунктах Мордовии обновят водопроводные сети
Житель Мордовии привлечен к ответственности за хранение винтовки и патронов
В Пензе задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
Пензенские доноры могут записаться на сдачу крови через интернет
Иван Белозерцев: «Выплаты медикам в регионе перечислены без нарушений»
В Саранске в ДТП пострадала 51-летняя женщина-пешеход
Традиционную акцию по сбору батареек в Пензенской области перенесли на осень
В Пензе появится новое кладбище
Центр культурного развития «На Ленинградской» готов почти на 85%
В Мордовии 446 человек излечились от коронавируса
В Пензенской области и Республике Мордовии ожидаются заморозки
Двое жителей Бессоновки убили пенсионерку из-за 30 тысяч рублей
Владельцу магазина одежды в центре Пензы напомнили о соблюдении режима
Пензенские медики могут пожаловаться на невыплату надбавок за работу с коронавирусными больными
В Пензе почти готовы к сдаче 10 дорожных объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта
Житель Мордовии украл у знакомого ордена и медаль его деда-фронтовика
В пензенских вузах увеличат количество бюджетных мест