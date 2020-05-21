2020-05-21T07:41:55+03:00
Общество

Финалист премии «Лицей» имени Александа Пушкина

Пензенский полицейский Сергей Кубрин вместе с другими молодыми прозаиками и поэтами претендует на победу с книгой «Мирный житель»
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Старший следователь отдела СУ УМВД России по городу Пензе старший лейтенант юстиции Сергей Кубрин вошёл в число финалистов премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов. Короткий список четвёртого сезона объявлен 20 мая на портале «Российской газеты». В числе финалистов – авторы от 26 до 35 лет. Шесть лауреатов премии по традиции будут названы в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, полицейский из Пензы претендует на победу с книгой «Мирный житель». Это небольшой цикл рассказов о полицейской службе.

«Главный герой - оперативник Жарков, ежедневно борется с преступностью, сталкивается с непростыми жизненными ситуациями, - рассказывает Сергей. - Я пытался создать не просто положительного героя, но и показать читателю, что сотрудник полиции – обычный человек, имеющий право быть счастливым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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