2020-04-08T12:33:50+03:00
Общество

В военном комиссариате Пензенской области заработала «горячая линия» по вопросам призыва

Звонки принимаются в рабочие дни с 10 до 12 часов
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Прием граждан по телефонам организован и с целью разъяснения вопросов подготовки и проведения призыва, принимаемым мерам по недопущению заболевания и распространения коронавирусной инфекции в ходе проведения мероприятий призыва и комплектования войск, снижения социальной напряженности, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, недопущения панических настроений.

Телефоны «горячей линии» на период призыва граждан на военную службу весной-летом 2020 года в Военном комиссариате Пензенской области: 8-8412-678-234 и 8-8412-678-169.

ИСТОЧНИК KP.RU

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