2020-04-08T11:34:57+03:00
Общество

В компании «СтанкоМашСтрой» дистанционный режим работы продлили до 12 апреля

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В компании «СтанкоМашСтрой», после обращения президента России о продлении нерабочих дней с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, принято решение сохранить режим дистанционной работы до 12 апреля.

Специалисты компании являются опытными и технически грамотными и всегда готовы проконсультировать вас по выбору металлообрабатывающего оборудования, ответить на все интересующих вопросы. Подробно расскажут о моделях и модификациях выпускаемых станков, технологических преимуществах, цене и способах доставки.

Получить подробную информацию можно по телефону 8-800-250-88-55. Звоните прямо сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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