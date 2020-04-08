В компании «СтанкоМашСтрой» дистанционный режим работы продлили до 12 апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T11:34:57+03:00

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В компании «СтанкоМашСтрой», после обращения президента России о продлении нерабочих дней с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, принято решение сохранить режим дистанционной работы до 12 апреля.

Специалисты компании являются опытными и технически грамотными и всегда готовы проконсультировать вас по выбору металлообрабатывающего оборудования, ответить на все интересующих вопросы. Подробно расскажут о моделях и модификациях выпускаемых станков, технологических преимуществах, цене и способах доставки.

Получить подробную информацию можно по телефону 8-800-250-88-55. Звоните прямо сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU