На предложение таинственной незнакомки пензенец согласился, не задумываясь

8 Апр 2020 2020-04-08T08:45:23+03:00

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В полиции Пензы 31-летний гражданин позже расскажет, что представившаяся по телефону сотрудницей банка предложила оформить кредит на 250 тысяч рублей под 10,8% годовых, на что он согласился. Мужчина рассказал: незнакомка попросила продиктовать реквизиты банковской карты, что гражданин и сделал. Несколько минут спустя она перезвонила и сказала, что деньги переведут в течение 10 минут. Кредит заявитель так и не получил, но впоследствии обнаружил, что со счёта его банковской карты списаны 6 400 рублей.

По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензы напоминает: банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету! Поэтому никому не сообщайте полные данные вашей карты - такие, как трехзначный код безопасности с обратной стороны, срок действия карты и ваши полные имя и фамилию, а также другие свои персональные данные.

Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам. Если вас просят сообщить такую информацию, сразу прекращайте разговор! Так действуют мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU