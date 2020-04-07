2020-04-07T17:13:58+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» информирует о способах оплаты электроэнергии

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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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ООО «ТНС энерго Пенза» информирует потребителей о приостановлении очного обслуживания в офисах компании до 30 апреля 2020 года.

При этом гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области продолжит полноценную работу в удаленном режиме.

Оплату счетов за электроэнергию и иные коммунальные услуги, передачу показаний, направление заявлений с приложением копий документов и получение консультаций по возникающим вопросам клиенты могут осуществлять дистанционно при помощи:

- официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- «Личного кабинета»;

- мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOS и Android OS).

Без взимания дополнительных средств принимают платежи за электроэнергию в операционных кассах Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Уралсиб.

Также продолжают работу по приему платы за энергоресурс офисы Сбербанка и банка «Кузнецкий».

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что каждый потребитель может подключить бесконтактную доставкусчетов за энергоснабжение на электронную почту через сервис «Электронная квитанция».

Подключить сервисы можно самостоятельно либо направив заявку на электронную почту vopros@penza.tns-e.ru с указанием номера лицевого счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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