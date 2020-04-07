2020-04-07T14:04:44+03:00
Общество

Животноводческие предприятия Пензенской области в числе лидеров страны по надою молока

Оперативные данные предоставлены Минсельхозом РФ
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По состоянию на 30 марта суточный надой молока в нашей стране составил 49 тысяч тонн. Это на 6,4% больше аналогичного показателя в прошлом году. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,64 килограммов. Сельскохозяйственные предприятия Пензенской области отмечены в числе лидеров по среднесуточному надою.

«Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Липецкая, Владимирская, Вологодская, Калужская, Кировская, Пензенская, Свердловская, Московская, Белгородская, Рязанская, Тульская, Ярославская и Тюменская области, Краснодарский край, Республики Крым и Марий Эл, в которых получено более 20 кг молока в расчете на корову», - отмечается в сообщении пресс-службы минсельхоза страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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