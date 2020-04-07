2020-04-07T13:24:53+03:00
Экономика

ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона

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ВТБ начал принимать обращения клиентов о предоставлении льготного периода выплат по кредитам в рамках федерального закона N106. На сегодняшний день в банк поступило более 700 заявок от заемщиков, из которых 340 касаются ипотечных кредитов, 230 – кредитов наличными, 70 – автокредитов и более 60 – кредитных карт.

Подать заявку на отсрочку платежей могут заемщики, доход которых снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным от 2019 г. Все заявки на получение отсрочки по выплате кредитов и подтверждающие документы клиенты могут подать дистанционно через контакт-центр банка и чат-бот в ВТБ-Онлайн. Банк исключает визиты в отделения по данному вопросу. Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком в течение 90 дней после подачи заявления.

Максимальный размер кредита, по которому физлица могут обратиться с требованиями об изменении условий договора, определен постановлением правительства и составляет 250 тысяч рублей – по потребительским кредитам, 600 тысяч – по автокредитам, 1,5 млн рублей – по ипотеке. Продолжительность предоставляемого льготного периода не превышает 6 месяцев, при этом у заемщика не должно быть уже оформленных ипотечных каникул. По окончании отсрочки клиентам необходимо будет вернуться к регулярным выплатам.

ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на все обращения кдиентов максимально быстро и эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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