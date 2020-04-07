2020-04-07T11:44:50+03:00
Общество

Приезжающие в Саранск граждане обязаны уведомить об этом городскую администрацию

Данная поправка внесена в Указ Главы РМ
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Граждане, прибывшие с территории субъектов РФ, где зарегистрированы случаи коронавируса, обязаны передавать сведения о месте и датах своего пребывания, возвращения, контактную информацию в орган местного самоуправления по месту жительства (пребывания).

Также все прибывшие в Мордовию, как и жители республики, обязаны не покидать места жительства. Исключения: случаи обращения в скорую помощь, прямая угроза жизни и здоровью; передвижение с работы/на работу, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом; походы в ближайший магазин (аптеку), вынос мусора, выгул животного не дальше 100 м от дома.

Все, кто приезжает в Саранск из других регионов, обязаны проинформировать об этом городской оперативный штаб по телефону 24-07-07 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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