В Пензе загостившегося соседа увезла скорая помощь

7 Апр 2020 2020-04-07T08:15:47+03:00

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2 апреля мужчина и его сожительница находились дома - в квартире по улице Докучаева города Пензы, когда к ним в гости пришел сосед. До вечера компания распивала спиртные напитки. Около 22 часов гостю предложили пойти домой, с чем он не согласился.

Между мужчинами завязался конфликт, переросший в драку. После нескольких ударов по лицу гость упал на пол, а затем получил удар ножом в область живота. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где через непродолжительное время он скончался.

Следственным отделом по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Мужчина 1972 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU