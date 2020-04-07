7 Апр 2020 2020-04-07T07:51:54+03:00

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Здесь гражданин получает талон на посещение с указанием дня и времени и перечня необходимых документов для регистрации в качестве лица, ищущего работу (по поводу режима работы учреждения можно уточнить по телефонам 48-89-69, 48-87-37 с 8.30 до 17.00).

Перечень необходимых документов:

· паспорт;

· трудовая книжка; документ об образовании;

· справка о среднем заработке за последние 3 месяца с последнего места работы

· реквизиты лицевого счета карты "Мир".

Итак, как оформить в Пензе пособие по безработице. В указанный в талоне день и время гражданин с пакетом документов посещает специалиста ГКУ ЦЗН города Пенза, где после заполнения заявления на "Оказание государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы" персональные сведения о гражданине вносятся в Регистр получателей государственных услуг в качестве лица, ищущего работу.

Не позднее 11 дня с момента подачи полного пакета документов, назначается дата регистрации в качестве безработного с назначением пособия.

Пособие безработным гражданам перечисляется на его расчетный счет.

Минимальный и максимальный размер пособия определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. №346 устанавливает максимальную величину пособия в размере 12 130 рублей и минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей.

Величина назначаемого пособия по безработице зависит от количества недель, отработанных в текущем году (не менее 26 недель), величины средней зарплаты. Первые три месяца - 75% к среднему заработку, но не более максимальной величины пособия по безработице, следующие 3 месяца - 60% к среднему заработку, но не более максимальной величины пособия по безработице.

В других случаях пособие по безработице назначается в минимальном размере по безработице, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU