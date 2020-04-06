Пензенские участковые временно приостанавливают прием граждан
Задать свои вопросы правоохранителям жители могут дистанционными способами
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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции прием граждан участковыми уполномоченными полиции временно приостанавливается. Гражданам рекомендуется обращаться в органы внутренних дел следующими способами: в электронном виде – через официальный сайт УМВД России по Пензенской области (раздел «Прием обращений»), в письменной форме или по телефону – в дежурные части территориальных подразделений органов внутренних дел. Их адреса и телефоны можно найти в разделе «Контакты» официального сайта УМВД 58.мвд.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU