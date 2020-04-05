Пензенцев предупредили о мошенниках, предлагающих компенсации за борьбу с коронавирусом
В последнее время в мессенджерах рассылается информация о выплате россиянам компенсация за борьбу с коронавирусом.
- Данный сайт не является официальным! Его доменное имя зарегистрировано за пределами Российской Федерации в государстве Белиз. После введения на этом сайте персональных данных у граждан просят под различными предлогами перевести деньги, после их перевода общение прекращается. Впоследствии, переведя злоумышленникам денежные средства, обещанной выплаты гражданин не получает, - отметила Дина Черемушкина.
Будьте бдительны, проверяйте информацию, размещенную в сети Интернет, ориентируйтесь на официальные источники!
ИСТОЧНИК KP.RU