2020-04-05T12:22:07+03:00
Происшествия

Пензенцев предупредили о мошенниках, предлагающих компенсации за борьбу с коронавирусом

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина
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В последнее время в мессенджерах рассылается информация о выплате россиянам компенсация за борьбу с коронавирусом.

- Данный сайт не является официальным! Его доменное имя зарегистрировано за пределами Российской Федерации в государстве Белиз. После введения на этом сайте персональных данных у граждан просят под различными предлогами перевести деньги, после их перевода общение прекращается. Впоследствии, переведя злоумышленникам денежные средства, обещанной выплаты гражданин не получает, - отметила Дина Черемушкина.

Будьте бдительны, проверяйте информацию, размещенную в сети Интернет, ориентируйтесь на официальные источники!

ИСТОЧНИК KP.RU

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