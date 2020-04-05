2020-04-05T08:22:05+03:00
Общество

Завтра в школах Пензы стартует дистанционное обучение

В понедельник, 6 апреля, обучение начнется с использованием дистанционных образовательных технологий
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Завтра в школах Пензы стартует дистанционное обучение. И педагоги, и школьники будут в условиях домашней самоизоляции. Данные меры предприняты в связи со сложившейся эпидобстановкой.

Каждая образовательная организация самостоятельно организует процесс обучения. Уточнить необходимую информацию можно у классных руководителей, педагогов, руководства школы, а также на сайтах общеобразовательных организаций.

Режим работы дошкольных образовательных организаций остается прежним. Продолжат работу дежурные группы для детей работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных учреждений, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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