Коронавирус в Мордовии: подтвержден еще один случай заболевания

4 Апр 2020 2020-04-04T18:47:20+03:00

А трое пациентов с ранее диагностированной инфекцией выздоровели и были выписаны

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По данным оперативного штаба Мордовии на данный момент на территории республики выявлено пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Три человека уже выписаны из стационара в связи с полным выздоровлением, у них трижды получен отрицательный результат исследования на наличие коронавирусной инфекции, они не представляют никакой опасности для окружающих, - сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике. - Двое пациентов с диагнозом «коронавирус» находятся на стационарном лечении в республиканской инфекционной больнице, у одного из них состояние средней степени тяжести.

Под подозрением находится 21 человек, 446 жителей сидят на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU