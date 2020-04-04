В Пензе юные мультипликаторы заняты творчеством в домашних условиях

4 Апр 2020 2020-04-04T10:12:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Внезапно у пензенских мальчишек и девчонок появилась уйма времени. А это огромный плюс для занятия творчеством. Вот и юные мультипликаторы не прерывают работу своей мастерской - продолжают процесс создания мультфильма «Кузнец и мышка». Ребята перешли на дистанционный режим работы. Дома участники студии выполняют из картона, цветной бумаги и пластилина новых персонажей: лягушку, бояр и царских слуг, а также декорации.

Съемки анимационной ленты будут продолжены сразу после снятия ограничительных мер по распространению вирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU