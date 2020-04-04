2020-04-04T10:12:31+03:00
Общество

В Пензе юные мультипликаторы заняты творчеством в домашних условиях

Анимационная студия «МУЛЬТИварка» библиотеки для детей и юношества продолжает работу в дистанционном режиме
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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Внезапно у пензенских мальчишек и девчонок появилась уйма времени. А это огромный плюс для занятия творчеством. Вот и юные мультипликаторы не прерывают работу своей мастерской - продолжают процесс создания мультфильма «Кузнец и мышка». Ребята перешли на дистанционный режим работы. Дома участники студии выполняют из картона, цветной бумаги и пластилина новых персонажей: лягушку, бояр и царских слуг, а также декорации.

Съемки анимационной ленты будут продолжены сразу после снятия ограничительных мер по распространению вирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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