2020-04-04T09:13:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Мордовии провел заседание оперативного штаба

3 апреля в режиме видеоконференцсвязи Владимир Волков обсудил с органами исполнительной власти меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
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Фото: Пресс-служба Главы МордовииФото: Пресс-служба Главы Мордовии
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Напомним, 2 апреля Президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца. В Мордовии также принято решение продлить до 30 апреля действие ограничений в рамках Указа Главы республики о введении режима повышенной готовности.

В целом, как отметил Владимир Волков, ситуация в республике находится под контролем, но сохраняются серьезные риски ее обострения, вызванные миграционными процессами (за последние дни в Мордовию приехали более 8 тысяч человек из других регионов).

Указом Президента России регионам даны полномочия определить дополнительные организации и учреждения, которые могут возобновить свою деятельность до 30 апреля. Глава республики поручил Правительству оперативно подготовить список таких хозяйствующих субъектов.

«Каждый директор, каждый руководитель предприятия должен очень внимательно продумать, какое минимальное количество людей он должен вывести, для того чтобы обеспечить работу и выполнение поставленных задач».

При этом данные предприятия, как особо подчеркнул Глава республики, обязаны обеспечить безопасную доставку работников к месту работы и обратно.

Как было отмечено на заседании оперативного штаба, один из самых чувствительных вопросов - это малый и средний бизнес. В республике свыше 6,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, 790 микропредприятий, около 14 тысяч индивидуальных предпринимателей. В целом они обеспечивают работой более 81 тысячи человек. Владимир Волков подчеркнул: Правительство республики должно проработать дополнительные меры поддержки бизнеса на региональном уровне и переориентировать имеющиеся программы под реалии времени, с учетом ситуации, которая складывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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