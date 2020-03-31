2020-03-31T08:20:21+03:00
Происшествия

Компания из Пензы лишилась 2 млн рублей, покупая сельхозтехнику

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась представитель организации
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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По телефону она договорилась с сотрудниками фирмы из Московской области, чьи телефонные номера начинались с цифр 8-496, о покупке сельскохозяйственной техники на сумму 2 млн. 100 тыс. рублей. После чего по электронной почте получила письмо с реквизитами для оплаты, в котором вместо компании из Подмосковья была указана компания из города Уфы. Заявительница перевела указанную сумму, но технику так и не получила.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области: если вы получаете документы на оплату товаров и услуг от партнеров через интернет, помните, всегда существует риск взлома электронных почтовых ящиков, как ваших, так и партнеров. Обращайте внимание на реквизиты для оплаты. Если они внезапно изменились, необходимо позвонить партнеру - ни в коем случае не писать по электронной почте, - или связаться с ним любым другим доступным способом и выяснить, действительно ли он изменил реквизиты.

Если такой возможности нет, оплату следует отложить до получения от партнера достоверной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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