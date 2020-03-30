2020-03-30T11:32:01+03:00
Происшествия

Пожар в Торбеевском районе Мордовии повредил 19 строений

Причиной возгорания стал поджог сухой травы
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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Вчера около 16:15 в пожарно-спасательную службу Торбеевского района поступило сообщение о возгорании сухой растительности. На место происшествия незамедлительно выехали подразделения, но к их приезду огонь успел перейти на строения.

По итогам пожар повредил 14 нежилых строений и пять жилых домов.

ГУ МЧС по РМ напоминает: не поджигайте сухую траву!

Не поджигай траву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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