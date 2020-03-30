Пожар в Торбеевском районе Мордовии повредил 19 строений

30 Март 2020 2020-03-30T11:32:01+03:00

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Вчера около 16:15 в пожарно-спасательную службу Торбеевского района поступило сообщение о возгорании сухой растительности. На место происшествия незамедлительно выехали подразделения, но к их приезду огонь успел перейти на строения.

По итогам пожар повредил 14 нежилых строений и пять жилых домов.

ГУ МЧС по РМ напоминает: не поджигайте сухую траву!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/769113" frameborder="0"></iframe> Не поджигай траву.

ИСТОЧНИК KP.RU