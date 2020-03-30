Жительница Пензы ударила мужчину ножницами

30 Март 2020 2020-03-30T09:52:10+03:00

За нанесение тяжкого вреда здоровью сожителя ей грозит до десяти лет лишения свободы

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В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в больницу из квартиры по улице Воронова доставлен 41-летний гражданин с телесными повреждениями предположительно криминального характера. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

При проверке участковые уполномоченные полиции установили, что в ходе распития спиртного пострадавшего ударила ножницами в область шеи 52-летняя сожительница, привлекавшаяся к уголовной ответственности. Она призналась в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU