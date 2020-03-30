Жительница Пензы ударила мужчину ножницами
В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в больницу из квартиры по улице Воронова доставлен 41-летний гражданин с телесными повреждениями предположительно криминального характера. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
При проверке участковые уполномоченные полиции установили, что в ходе распития спиртного пострадавшего ударила ножницами в область шеи 52-летняя сожительница, привлекавшаяся к уголовной ответственности. Она призналась в содеянном.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU