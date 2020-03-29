Владимир Волков: «Сейчас самое время проявить разумную осторожность»

29 Март 2020 2020-03-29T18:00:57+03:00

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После официально подтвержденного третьего случая заболевания на территории республики Владимир Волков попросил всех быть сознательнее.

- Мы проанализировали все поступившие на «горячие линии» сообщения за последние двое суток, - отметил руководитель республики. - Люди обеспокоены несоблюдением Указов Президента России и Главы Мордовии. Проверки подтвердили это. Все владельцы и руководители предприятий-нарушителей предупреждены об ответственности за несоблюдение ограничительных мер. Не надо хитрить, придумывать обходные пути и отговорки. Нарушители будут жестко наказываться высокими штрафами.

Поступало немало вопросов от людей, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых, которые могут исполнять свои служебные обязанности удаленно, но работодатели вынуждают их выходить в эти дни. Владимир Дмитриевич пообещал, что проверен будет каждый случай.

- Наконец, есть вопросы от родителей, которые в эти дни должны быть на работе и не имеют возможности оставить детей дома. Принято решение открыть дежурные группы в тех дошкольных учреждениях, куда уже поступили подобные заявки от родителей. Город и районы должны мониторить потребность в таких группах – ежедневно! В Мордовии много организаций, относящихся к жизнеобеспечивающим, подробный перечень которых содержится в Указе Президента России. Я еще раз обращаюсь к владельцам и руководителям предприятий, который сейчас продолжают работать. Обеспечьте все профилактические меры и санитарно-гигиенические требования – и для своих работников, и для посетителей.

Также глава региона потребовал от коммунальных служб усилить меры по санитарной обработке помещений.

- Отдельно обращаюсь к гражданам, которые на этой неделе не будут работать. Прошу вас оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу. Сейчас самое время проявить ответственность и разумную осторожность, - подчеркнул Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU