2020-03-29T11:05:27+03:00
Происшествия

В Пензе вор заснул на месте преступления

Полицейские задержали подозреваемого в офисной краже
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о проникновении в помещение офисного здания на улице Новотамбовской. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу. В помещении они обнаружили спящего под столом мужчину. Им оказался житель Пермского края 1983 года рождения, привлекавшийся к уголовной ответственности.

Он и поведал полицейским, что, воспользовавшись отсутствием поблизости людей, незамеченным проник в помещение, забрал компьютер, мобильный телефон, USB-модем и лазерную рулетку и ушёл. Через некоторое время уже пьяный вернулся и уснул под столом. Задержанного доставили в отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе для дальнейшего разбирательства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественный транспорт Пензы переходит на режим выходного дня
В Пензе вор заснул на месте преступления
Тревожные нерабочие дни добавили ответственности жителям Пензы
50 тысяч рублей, вложенные в материалы уголовного дела, не помогли
Пензенский школьник при покупке мотоцикла стал жертвой мошенника
Саранск присоединится к международной акции «Час Земли»
В Саранске заработала «горячая линия» для одиноких пенсионеров
Пензенский зоопарк закрывается для посещения до 15 апреля
К гибели рабочих в Саранске привело обрушение лестницы
Отбеливание зубов, протезирование откладываются
В Саранске водитель «ВАЗа» наехал на 60-летнюю женщину
Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» будут доступны клиентам и в нерабочие дни
Сотрудники МВД Мордовии получили новые служебные автомобили
В Пензенской области ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей
Бурые медведи из Пензенского зоопарка празднуют день рождения
В мэриях Саранска и Пензы отменили личные приемы граждан
Иван Белозерцев оценил строительство проблемного дома на улице Ново-Казанской
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
В Мордовии из-за поджогов травы горят дома и сараи
Казнить нельзя помиловать
УФНС по Пензенской области: прием исключительно по записи
В Пензенской области приостанавливается деятельность кинотеатров и ночных клубов