В Пензе вор заснул на месте преступления

29 Март 2020 2020-03-29T11:05:27+03:00

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В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о проникновении в помещение офисного здания на улице Новотамбовской. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу. В помещении они обнаружили спящего под столом мужчину. Им оказался житель Пермского края 1983 года рождения, привлекавшийся к уголовной ответственности.

Он и поведал полицейским, что, воспользовавшись отсутствием поблизости людей, незамеченным проник в помещение, забрал компьютер, мобильный телефон, USB-модем и лазерную рулетку и ушёл. Через некоторое время уже пьяный вернулся и уснул под столом. Задержанного доставили в отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе для дальнейшего разбирательства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU