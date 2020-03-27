Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» будут доступны клиентам и в нерабочие дни

27 Март 2020 2020-03-27T16:01:09+03:00

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В связи с Указом Президента РФ № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» ООО «ТНС энерго Пенза» информирует потребителей о приостановлении работы своих офисов с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Изменения в производственном календаре не коснутся Единого контактного центра ООО «ТНС энерго Пенза». Клиенты компании смогут проверить баланс лицевого счета, передать показания приборов учета и получить необходимую справочную информацию по энергоснабжению, позвонив по многоканальному телефонному номеру(8412) 98-78-48.

Операторы Контактного центра будут работать по прежнему графику: понедельник-пятница, с 9:00 до 19:00 часов.

Автоматические сервисы центра доступны круглосуточно и без выходных.

Оплату счетов за электроэнергию и иные коммунальные услуги, передачу показаний, направление заявлений с приложением копий документов и получение консультаций по возникающим вопросам клиенты могут осуществлять при помощи:

- официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- «Личного кабинета»;

- мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOS и Android OS).

Кроме того, каждому потребителю доступно получение счетов за энергоснабжение на электронную почту, для этого достаточно подключить сервис «Электронная квитанция».

ИСТОЧНИК KP.RU