В мэриях Саранска и Пензы отменили личные приемы граждан

27 Март 2020 2020-03-27T12:52:12+03:00

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С 30 марта в администрации города Пензы приостанавливается проведение личных приемов. Обращения, письма, заявления и другие документы можно направить почтой, по электронной почте на адрес goradm@sura.ru, а также через установленные при входе в здание администрации боксы. Консультации по интересующим горожан вопросам можно получить по указанным на сайте мэрии телефонам. Звонки принимаются в рабочие дни (с понедельник по пятницу с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00).

В администрации Саранска приемы граждан уже не проводятся. Обращения также принимаются по почте (традиционной или электронной – на адреса saransk@moris.ru или post@adm-saransk.ru). Также граждане могут воспользоваться сервисом интернет-приемной.

ИСТОЧНИК KP.RU