2020-03-27T12:52:12+03:00
Общество

В мэриях Саранска и Пензы отменили личные приемы граждан

Консультации можно получить дистанционно
Поделиться:
Граждане могут получить ответы на свои вопросы по электронной почте.Граждане могут получить ответы на свои вопросы по электронной почте.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

С 30 марта в администрации города Пензы приостанавливается проведение личных приемов. Обращения, письма, заявления и другие документы можно направить почтой, по электронной почте на адрес goradm@sura.ru, а также через установленные при входе в здание администрации боксы. Консультации по интересующим горожан вопросам можно получить по указанным на сайте мэрии телефонам. Звонки принимаются в рабочие дни (с понедельник по пятницу с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00).

В администрации Саранска приемы граждан уже не проводятся. Обращения также принимаются по почте (традиционной или электронной – на адреса saransk@moris.ru или post@adm-saransk.ru). Также граждане могут воспользоваться сервисом интернет-приемной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэриях Саранска и Пензы отменили личные приемы граждан
Иван Белозерцев оценил строительство проблемного дома на улице Ново-Казанской
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
В Мордовии из-за поджогов травы горят дома и сараи
Казнить нельзя помиловать
УФНС по Пензенской области: прием исключительно по записи
В Пензенской области приостанавливается деятельность кинотеатров и ночных клубов
Иван Белозерцев осмотрел строящиеся для переселенцев из ветхого жилья дома
Пензенская полиция просит не верить сообщениям о патрулях, проверяющих школы и ТЦ
Информация по наиболее частым вопросам доступна потребителям на сайте ООО «ТНС энерго Пенза»
В Мордовии обсудили подготовку ко Дню Победы
Мэр Саранска запретил допускать к работе подчиненных, не прошедших утренний фильтр
Школу в Дальнем Арбеково сдадут этим летом
Пензенский общественный транспорт обрабатывают снаружи и внутри
В Мордовии начала гореть сухая трава
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
В Пензе перенесли общегородской субботник
Предприниматель из Заречного лишилась денег при покупке медицинских масок
Семьям, пострадавшим от пожара в Нижнем Ломове, окажут помощь
До конца 2022 года в Пензенской области построят еще три новых школы
Мошенник украл у жительницы Заречного 148 тысяч рублей
В кузнецком детском саду № 28 открылся ясельный корпус
Пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа, должны оформлять больничные дистанционно
В Саранске в ДТП с «Окой» и мотоциклом пострадал подросток
Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» могут получать квитанции на электронную почту
Несколько пензенских музеев приостановили свою работу
Освободившиеся после отмены мероприятий средства направят на поддержку медиков