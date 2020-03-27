2020-03-27T10:20:30+03:00
Экономика

Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса

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Считая вопрос поддержки клиентов своей приоритетной задачей, ВТБ готовится к реализации ряда инициатив, которые помогут среднему и малому бизнесу в текущий непростой период.

Одна из них предусматривает предоставление краткосрочных кредитов предприятиям по льготным субсидированным ставкам. Они могут быть основаны на действующих государственных программах поддержки МСП.

Детали программы обсуждаются сейчас Правительством РФ и Центральным Банком совместно с ВТБ и другими крупнейшими банками. Безусловно, мы будем стремиться к тому, чтобы выработанные решения предусматривали комфортные для клиентов условия оформления и обслуживания данных займов.

Кроме того, банк разрабатывает и внедряет собственную программу реструктуризации действующих кредитов с предоставлением отсрочки по платежам для клиентов бизнес которых уже пострадал от текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Решения будут приняты банком в ближайшее время, при этом мы уже сейчас принимаем обращения от клиентов и работаем с ними в индивидуальном порядке.

Детали и сроки запуска проекта будут озвучены в ближайшее время. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки наших клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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