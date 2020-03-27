Казнить нельзя помиловать

27 Март 2020 2020-03-27T09:22:44+03:00

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26 марта судебной коллегией по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрено и удовлетворено кассационное представление заместителя прокурора области Олега Светового на приговор Ленинского районного суда г. Пензы от 28.06.2019. Данным приговором Валерий Савин оправдан по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), а Ирина Ширшина - по части 1 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Не согласившись с решением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 13.11.2019, которым указанный приговор Ленинского районного суда г. Пензы от 28.06.2019 оставлен без изменения, прокуратура области внесла кассационное представление.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, Первым кассационным судом общей юрисдикции уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы в ином составе.

ИСТОЧНИК KP.RU