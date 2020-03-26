В Пензенской области приостанавливается деятельность кинотеатров и ночных клубов

26 Март 2020 2020-03-26T17:52:04+03:00

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Вчера губернатор Иван Белозерцев подписал документ, согласно которому вносится ряд изменений в ранее опубликованное постановление.

В частности, теперь в Пензенской области приостановлен допуск посетителей в библиотеки, учреждения дополнительного образования (школы искусств, музыкальные школы, секции, студии, кружки).

Запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Прекращена эксплуатацию бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта.

Приостанавливается деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU