2020-03-25T12:00:32+03:00
Недвижимость

Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» могут получать квитанции на электронную почту

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» заботится о комфорте клиентов и доступности своих услуг. В связи с этим в компании напоминают, что наиболее удобным способом получения платежных документов за электроэнергию является сервис «Электронная квитанция».

В результате подключения данного бесплатного сервиса клиент получает счета за энергоресурс на свой адрес электронной почты вместо устаревшего бумажного носителя. К тому же у электронной квитанции существует ряд выгодных для потребителей преимуществ.

Счет приходит в день его формирования до 1 числа следующего месяца и будет храниться в электронной почте потребителя и в электронном архиве энергосбытовой компании.При этом исключена возможность ознакомления посторонних людей с персональными данными получателя квитанции.

На один электронный почтовый ящик можно получать счета по всем объектам собственности, а также настроить получение квитанций за близких людей. После получения электронной квитанции по ней можно рассчитаться сразу, перейдя по встроенной ссылке, и не беспокоиться о сроках оплаты.

Немаловажным является и тот факт, что юридическая значимость электронной квитанции абсолютно равнозначна бумажной. Её примут в любых органах государственной власти, в том числе и в суде.

Подключить сервис «Электронная квитанция» может каждый клиент компании наиболее удобным для себя способом:

• на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

• в Личном кабинете;

• в мобильном приложении «ТНС энерго» (для iOSи AndroidOS);

• направив заявку на адрес электронной почты vopros@penza.tns-e.ru.

Стоит помнить, что отказавшись от бумажного носителя и получая счета на электронную почту, мы вносим существенный вклад в улучшение экологии и сохранение природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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