По пути в Пензу задержан курьер с килограммом героина в спинке сидения авто

18 Март 2020 2020-03-18T14:04:44+03:00

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области пресекли деятельность уроженца Таджикистана 1996 года рождения.

Полицейские задержали злоумышленника на автомобильной дороге М5 «Урал». Перед этим оперативники получили информацию о том, что молодой человек занимается перевозкой наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе досмотра легкового автомобиля, на котором передвигался задержанный, сведения подтвердились. В спинке заднего сиденья сотрудники полиции обнаружили тайник с четырьмя свертками с героином общим весом свыше килограмма. Установлено, что подозреваемый забрал наркотики бесконтактным способом в другом регионе и собирался оставить груз в тайниках на территории Пензенской и Саратовской областей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Избрана мера пресечения - заключение под стражу. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU