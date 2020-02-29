2020-02-29T12:11:28+03:00
Доступное жилье

Реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Селекторное совещание в режиме ВКС было посвящено реализации в 2020 году национального проекта «Жилье и городская среда».

«Ввод в эксплуатацию жилья в регионах - на особом контроле. Желательно в 2020 году в каждом субъекте увеличить его на 5 - 10% и создать хороший задел на 2021 и последующие годы. Мы должны выполнить план по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья в 2024 году», - нацелил представителей субъектов РФ Марат Хуснуллин.

По итогам 2019 года на территории Пензенской области введено в эксплуатацию 837 тысяч квадратных метров жилья. Это составило 126,3% к уровню прошлого года, обеспечило первое место среди регионов Приволжского федерального округа и восьмое место среди субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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