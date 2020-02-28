ООО «ТНС энерго Пенза» направит клиентам счета с рекомендованным платежом

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:38:17+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» направит потребителям квитанции измененного формата.

Обновление связано с запуском новой услуги под названием «Рекомендованный платеж». Соответствующая графа появится в февральском счете за потребленную электроэнергию и станет постоянной.

Теперь в правой части квитанции будут указаны следующие варианты платежей:

— «К оплате» — обязательный платеж за объем фактически потребленной клиентом электроэнергии.

— «Рекомендованный платеж» — предварительный платеж, рассчитанный исходя из среднемесячного потребления ресурса.

— Сумма, включающая обязательный и рекомендованный платежи.

При этом потребители смогут выбрать удобный им вариант оплаты. Доступно внесение как отдельно обязательного платежа, так и дополнительно к нему суммы рекомендованного платежа.

Данный вариант позволит потребителям избежать образования задолженности и начисления пеней, если по каким-либо причинам они не смогут вовремя оплатить счет в предстоящем месяце. Внесение платы впрок даст возможность не беспокоиться о наступлении очередного платежного периода, находясь в отпуске, командировке или стесненных финансовых обстоятельствах.

ООО «ТНС энерго Пенза» обращает внимание клиентов на то, что в квитанции нового образца будет изменен QR-код, предназначенный для оплаты. Теперь в нем зашифрована сумма обязательного и рекомендованного платежей. При оплате с помощью устройства, считывающего QR-код, эту сумму можно скорректировать, если клиент выберет для себя другой вариант платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU