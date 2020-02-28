Ударил обидчика бутылкой по голове

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:04:43+03:00

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Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины 1978 года рождения по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, днем 20 декабря 2019 года обвиняемый решил зайти к своему знакомому, проживавшему по улице Новой в городе Пензе, чтобы выяснить с ним отношения. В доме, подойдя к лежащему на диване, нанес ему удар по голове стеклянной бутылкой с находящейся в ней жидкостью. Мужчина 1964 года рождения скончался в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

На допросах злоумышленник пояснил, что решил разобраться с потерпевшим, поскольку ранее между ними неоднократно возникали конфликты, в ходе которых последний причинял ему телесные повреждения.

Житель Пензы по решению суда заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU