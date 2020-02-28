Текилу на халяву, бутылками? - Извините

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:27:42+03:00

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В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о преступлении представитель торговой организации. Она сообщила, что из магазина на улице Глазунова неизвестный открыто похитил бутылку текилы стоимостью более 1 тыс. рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления 26-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

По факту грабежа проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Пензенской области предупреждает: избегайте необдуманных поступков. Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия.

Если же вы стали очевидцем преступления, сообщите об этом в полицию: 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер.

ИСТОЧНИК KP.RU