Модернизация первичного звена здравоохранения Мордовии

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:29:07+03:00

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25 февраля в депутат ознакомился с работой учреждений здравоохранения, а также встретился с медицинской общественностью.

Встреча состоялась в Колонном зале Дома Республики. Открывая заседание, Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что здоровье людей - это стратегический ресурс, важнейшее богатство нашей страны и республики.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется большое количество мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию детского здравоохранения, внедрению цифровых технологий, - отметил Владимир Волков. - Мордовия активно включилась в работу по модернизации первичного звена, которую по поручению Президента ведет Минздрав России…Среди ключевых проблем первичного звена - износ оборудования и помещений, а также нехватка кадров, особенно в сельских поликлиниках и ФАПах. Мы стараемся устранить этот перекос за счет переобучения специалистов, программы «Земский доктор». Большие надежды возлагаем на решение Президента увеличить количество целевых мест на медицинские специальности».

В числе важнейших проектов этого года Глава республики назвал начало строительства нового хирургического корпуса детской республиканской больницы. Его стоимость более 2 млрд. рублей, причем половина средств будет направлена на оснащение самым современным оборудованием.

Председатель Комитета по охране здоровья подчеркнул значимость подобных встреч с представителями медицины в регионах: федеральный центр должен знать о том, что происходит в здравоохранении, что называется, из первых уст, чтобы понимать спектр проблем.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья высоко оценил уровень медицинских учреждений республики, прежде всего - Республиканской клинической больницы, при этом подчеркнул, что самое важное - это имеющийся потенциал для дальнейшего развития.

В ходе встречи с медицинской общественностью состоялось награждение лучших: врачи, медсестры и санитарки ряда медицинских учреждений республики получили благодарности Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU