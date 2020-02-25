Пензенский «Дизель» сыграет с тюменским «Рубином»

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:19:25+03:00

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26 и 27 февраля «Дизель» в рамках первого круга плей-офф «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сыграет с тюменским «Рубином» на домашнем льду. Перед пензенскими играми счет в серии составил 1:1, и дома у «Дизеля» теперь есть все шансы на то, чтобы выйти вперед в этом противостоянии.

Всех любителей хоккея приглашают поболеть за пензенцев. Начало игр в 19:00 по московскому времени. Билеты можно приобрести в кассах СЗК «Дизель-Арена» (справки по телефону 232-151).

ИСТОЧНИК KP.RU