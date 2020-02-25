Сотрудники прокуратуры проведут приемы предпринимателей в Пензе и области

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:50:38+03:00

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В целях оказания предпринимателям помощи по правовым вопросам Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о ежемесячном проведении Всероссийского дня приема предпринимателей.

Очередной такой прием состоится 3 марта.

Вести прием будут сотрудники профильных подразделений ведомства, а также работники районных прокуратур. В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб. 100, в прокуратурах районного звена – на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур.

Прием будет проходить в рабочее время с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

ИСТОЧНИК KP.RU