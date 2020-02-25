2020-02-25T10:23:15+03:00
Общество

В Пензе пройдет конференция «Антарктида: прошлое, настоящее и будущее»

Организаторы встречи ученых, исследователей, писателей: редакция «Литературной Газеты» и Пензенское областное отделение Русского географического общества
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В Литературном музее (г. Пенза, ул. Кирова,2) 28 февраля в 14 00 откроется научно-практическая конференция «Антарктида: прошлое, настоящее и будущее», посвященная 200-летию открытия Антарктиды в ходе первой русской кругосветной антарктической экспедиции (1819-1821) под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В рамках конференции состоится встреча членов Русского географического общества, ученых, исследователей, писателей и журналистов. Участники встречи расскажут об истории открытия и освоения Антарктики и о вкладе русских ученых в исследование полярных территорий и географических открытий, обсудят вопросы современного краеведения, популяризации исторических знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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