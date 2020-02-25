2020-02-25T10:04:54+03:00
Происшествия

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Около 22 часов 24 февраля в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по улице Фабричной в селе Чемодановка Бессоновского района, обнаружены тела двух мужчин 1982 и 1983 года рождения. При дальнейшем обходе подъезда в квартире на пятом этаже обнаружены еще двое погибших: женщина 1961 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководства следственного управления, следователей и криминалистов. Проводится осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено.

В настоящее время газ отключен, безопасность жильцов дома обеспечивается работниками ГУ МЧС России по Пензенской области и газовой службы.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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