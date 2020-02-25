Более 219 тысяч цветов украсят городские клумбы весной
В МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» готовятся к предстоящим сезонным работам по разбивке цветочных композиций на улицах города
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
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- На сегодняшний день в теплицах высажено более 219 тысяч цветов. Дополнительно будем готовить рассаду для реализации, ее закупают организации города для благоустройства своих территорий, - сообщил директор предприятия Вячеслав Голохвастов.
Цветочные композиции традиционно украсят городские скверы, ряд транспортных развязок, территории у памятников и другие объекты.
Всего площадь цветников в Пензе составляет свыше 4,1 тысяч кв. м.
ИСТОЧНИК KP.RU