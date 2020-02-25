2020-02-25T08:48:30+03:00
Происшествия

Девушка лишилась 149 тыс. рублей, поверив незнакомцу

Полиция Пензенской области предупреждает о новом способе мошенничества в отношении владельцев банковских карт
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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28-летняя жительница Никольского района на сайте «Юла» разместила объявление о продаже мягких игрушек. Через некоторое время на её телефон позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести товар, и готов произвести оплату на карту. Под этим предлогом незнакомец попросил сообщить код, который поступит в смс-сообщении. Звонивший пояснил, что пользуется новой системой защиты платежей.

После того, как гражданка передала неизвестному цифровые коды, которые получила в смс-сообщении, она получила сообщение о том, что на счёт её банковской карты поступили 182 тыс. рублей. Незнакомец пояснил, что эти деньги принадлежат ему, а женщина получила их из-за слияния счетов, и попросил вернуть средства.

Следуя его инструкциям, заявительница через банкомат перечислила на счёт абонентского номера мобильной связи 149 тыс. рублей. После чего гражданка просмотрела смс-сообщения на своём телефоне и обнаружила, что поступившие на её счет 182 тыс. рублей являются кредитом, оформленным на её имя через личный кабинет на сайте банка.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Если вы решили воспользоваться интернетом при продаже товаров или услуг, полиция Пензенской области настоятельно рекомендует избегать каких-либо сделок с виртуальными покупателями. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера и счета, не сообщайте данные банковских карт и цифровые коды и не выполняйте никаких действий с вашими банковскими картами - это во всех случаях мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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