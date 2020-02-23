Памятные знаки вручены пензенцам-участникам парада Памяти в Самаре

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:55:58+03:00

Награждение состоялось во время торжественной церемонии возле монумента Воинской и Трудовой славы в воскресенье, 23 февраля

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Памятные знаки, удостоверения участника парада и благодарственные письма губернатора Пензенской области получили кадеты 46-й школы г. Пензы, члены движения "Юнармия", наставники-офицеры. Иван Белозерцев поблагодарил награждаемых за проявление патриотизма, уважение к истории страны и стремление защищать Родину.

Девятый Парад Памяти прошел 7 ноября 2019 года в Самаре в память событий Великой Отечественной войны. Здесь, в «запасной столице» г. Куйбышеве, 7 ноября 1941 года прошел военный парад. Его участниками стали свыше 25 тысяч бойцов, которые прямо с площади уходили на фронт, а также порядка 200 тысяч трудящихся. Принимал парад маршал Климент Ворошилов.

С 2014 года в Параде Памяти участвуют лучшие парадные расчёты регионов Приволжского федерального округа.

В 2019 году в состав пензенской делегации вошли 118 человек - вдвое больше, чем в прежние годы. Впервые в делегацию были включены представители «Юнармии». Отбор участников парада проходил на конкурсной основе. Всего в Параде, который является частью проекта "Историческая память" партии Единая Россия", приняли участие 6,5 тысяч человек.

Перед вручением памятных знаков состоялся молебен в часовне Михаила Архангела. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, завершилось возложением венков и цветов к монументу Воинской и Трудовой славы пензенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU