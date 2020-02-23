В Пензе состоялась лыжная эстафета, посвященная памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова
Вчера на пензенском стадионе «Снежинка» состоялись очередные соревнования по лыжному спорту, посвященные памяти погибшего при исполнении воинского долга сотрудника УФСБ России по Пензенской области капитана юстиции Дмитрия Шорникова.
В эстафете приняли участие почти 200 человек, представляющих команды региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, ЦСИ ФСО, Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения, в\ч г. Кузнецка-12, всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», Пензенского государственного университета, учебных заведений и спортивных районных клубов. Им предстояло пройти четыре этапа по три (для женщин) и пять километров (для мужчин).
По итогам соревнований места распределились следующим образом.
В первенстве среди младших девушек 3 место заняли спортсмены ДЮСШ № 2 г. Кузнецка, 2 место – ДЮСШ Нижнеломовского района, 1 место у спортивной школы № 4 г. Пензы. В первенстве среди девушек 1 и 3 место заняли учащиеся спортивной школы № 4 г. Пензы, 2 место – спортивной школы «Дорожник» г. Каменки. В первенстве среди старших девушек 3 место заняли спортсменки ДЮСШ Кузнецкого района, 2 место - ДЮСШ № 2 г. Кузнецка, 1 место – ДЮСШ Нижнеломовского района. В первенстве среди женщин 2 место заняли спортсмены ДЮСШ г. Белинский, 1 место – Пензенского государственного университета. В первенстве среди женщин-ветеранов 2 место заняли спортсмены, представляющие г. Кузнецк-12, 1 место – клуба «Инсайт» г. Пензы.
В первенстве среди младших юношей 1 и 3 место заняли учащиеся спортивной школы №4 г. Пензы, 2 место - ДЮСШ № 2. В первенстве среди юношей 3 место досталось учащимся спортивной школы №4 г. Пензы, 2 место – ДЮСШ Никольского района, 1 место – ДЮСШ № 2 г. Кузнецка. В первенстве среди старших юношей 3 место заняли учащиеся ГКОУ Пензенская школа-интернат для глухонемых, 2 место – ДЮСШ Белинского района, 1 место – спортивная школа № 4 г. Пензы. В первенстве среди мужчин 3 место заняли представители г. Кузнецка-12, 2 место – Пензенского государственного университета, 1 место – Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения. В первенстве среди мужчин-ветеранов 2 место завоевали представители г. Кузнецка – 12, 1 место – клуба «Динамо-24».
СПРАВКА «КП»
Дмитрий Вячеславович Шорников родился 10 декабря 1975 года в Пензе. В 1992 году, окончив школу, поступил на следственный факультет Академии ФСБ России. После окончания Академии был направлен в Пензенское УФСБ, где с 1997 года проходил службу в должности следователя следственного отдела. В сентябре 2000 года капитан юстиции Дмитрий Шорников был командирован в Северо-Кавказский регион, где выполнял задачи по восстановлению правопорядка и расследованию преступлений, совершенных членами бандитских формирований. 26 декабря 2000 года капитан юстиции Дмитрий Шорников погиб при исполнении воинского долга. Похоронен в городе Пензе на аллее Героев на Ново-Западном кладбище. Награжден орденом Мужества, посмертно.
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