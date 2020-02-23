В Пензе состоялась лыжная эстафета, посвященная памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:31:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера на пензенском стадионе «Снежинка» состоялись очередные соревнования по лыжному спорту, посвященные памяти погибшего при исполнении воинского долга сотрудника УФСБ России по Пензенской области капитана юстиции Дмитрия Шорникова.

В эстафете приняли участие почти 200 человек, представляющих команды региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, ЦСИ ФСО, Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения, в\ч г. Кузнецка-12, всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», Пензенского государственного университета, учебных заведений и спортивных районных клубов. Им предстояло пройти четыре этапа по три (для женщин) и пять километров (для мужчин).

По итогам соревнований места распределились следующим образом.

В первенстве среди младших девушек 3 место заняли спортсмены ДЮСШ № 2 г. Кузнецка, 2 место – ДЮСШ Нижнеломовского района, 1 место у спортивной школы № 4 г. Пензы. В первенстве среди девушек 1 и 3 место заняли учащиеся спортивной школы № 4 г. Пензы, 2 место – спортивной школы «Дорожник» г. Каменки. В первенстве среди старших девушек 3 место заняли спортсменки ДЮСШ Кузнецкого района, 2 место - ДЮСШ № 2 г. Кузнецка, 1 место – ДЮСШ Нижнеломовского района. В первенстве среди женщин 2 место заняли спортсмены ДЮСШ г. Белинский, 1 место – Пензенского государственного университета. В первенстве среди женщин-ветеранов 2 место заняли спортсмены, представляющие г. Кузнецк-12, 1 место – клуба «Инсайт» г. Пензы.

В первенстве среди младших юношей 1 и 3 место заняли учащиеся спортивной школы №4 г. Пензы, 2 место - ДЮСШ № 2. В первенстве среди юношей 3 место досталось учащимся спортивной школы №4 г. Пензы, 2 место – ДЮСШ Никольского района, 1 место – ДЮСШ № 2 г. Кузнецка. В первенстве среди старших юношей 3 место заняли учащиеся ГКОУ Пензенская школа-интернат для глухонемых, 2 место – ДЮСШ Белинского района, 1 место – спортивная школа № 4 г. Пензы. В первенстве среди мужчин 3 место заняли представители г. Кузнецка-12, 2 место – Пензенского государственного университета, 1 место – Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения. В первенстве среди мужчин-ветеранов 2 место завоевали представители г. Кузнецка – 12, 1 место – клуба «Динамо-24».

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Вячеславович Шорников родился 10 декабря 1975 года в Пензе. В 1992 году, окончив школу, поступил на следственный факультет Академии ФСБ России. После окончания Академии был направлен в Пензенское УФСБ, где с 1997 года проходил службу в должности следователя следственного отдела. В сентябре 2000 года капитан юстиции Дмитрий Шорников был командирован в Северо-Кавказский регион, где выполнял задачи по восстановлению правопорядка и расследованию преступлений, совершенных членами бандитских формирований. 26 декабря 2000 года капитан юстиции Дмитрий Шорников погиб при исполнении воинского долга. Похоронен в городе Пензе на аллее Героев на Ново-Западном кладбище. Награжден орденом Мужества, посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU