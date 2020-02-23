Заместитель пензенского министра здравоохранения получила награду на Конгрессе педиатров

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:32:36+03:00

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21 февраля в Москве в Центре международной торговли стартовал трехдневный ХХII Конгресс с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» совместно с I Всероссийской конференцией детских дерматологов. Пензенскую делегацию возглавила заместитель Министра здравоохранения Марина Воробьева.

- Мы продолжаем развивать детское здравоохранение. Нам предстоит строительство новых поликлиник в областном центре, дооснащение уже существующих, отельный акцент будет сделан на развитие профилактики детских заболеваний, чтобы не допустить перехода болезни в тяжелую или хроническую стадию, - уточняет Марина Александровна.

На церемонии открытия, которая состоялась в пятницу, выступили представители органов законодательной и исполнительной власти, политические и общественные деятели. Лучшим педиатрам вручены медали имени Г.Н. Сперанского, дипломы за заслуги в охране здоровья детей России и другие высшие награды страны.

Также были подведены итоги конкурсов «Детский врач», «Детская медицинская сестра», «Медицинская организация педиатрического профиля», «Образовательное учреждение высшего образования педиатрического профиля» и «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии». Марина Воробьева была награждена дипломом II степени за работу «Развитие педиатрической службы Пензенской области».

ИСТОЧНИК KP.RU