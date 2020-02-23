Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем защитника Отечества

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:21:26+03:00

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Уважаемые жители республики! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот день объединяет многие поколения, является поистине всенародным праздником. Отвага, мужество, стойкость и сила духа наших защитников не раз спасали Россию в самые тяжелые моменты истории.

В летописи нашей страны много славных страниц, богатых яркими примерами воинской доблести и беззаветного служения Отчизне. В Год памяти и славы, когда мы празднуем 75-летие Великой Победы, мы чествуем ветеранов воинской службы, тружеников тыла, выражаем признательность тем, кто сегодня отдает свои силы и знания Родине, подчас рискуя собственной жизнью, вспоминаем ратные подвиги наших предков.

День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, всех, кто по праву носит гордое звание защитника нашей великой России. Посильный вклад в укрепление обороноспособности вносит и наша республика. В Ковылкинском районе расположена новейшая РЛС загоризонтного обнаружения, которая надежно следит за границами России. Ряд наших предприятий тесно работает с Министерством обороны РФ, выпуская продукцию, которая соответствует высшему уровню надежности. А призывники из республики – одни из самых здоровых и подготовленных в Приволжском федеральном округе.

Выражаю огромную благодарность уроженцам Мордовии, которые находятся сейчас на боевом посту, с достоинством и честью представляют нашу республику в рядах Российской Армии.

Дорогие соотечественники! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков

ИСТОЧНИК KP.RU