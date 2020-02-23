Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем защитника Отечества
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воины Российской Армии и Военно-Морского флота! Уважаемые пензенцы!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот замечательный праздник символизирует мощь российского оружия, напоминает нам о блестящих победах и ратных свершениях дедов и прадедов. Военная служба – это удел отважных и мужественных людей, и во все времена защита Отчизны была и остается священным патриотическим долгом и почетной обязанностью каждого гражданина России.
В нынешнем году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, чествуем героев, в годы суровых испытаний отстоявших свободу и независимость родной земли, поднявших страну из руин. Земной поклон вам, дорогие ветераны!
Желаю вам и достойным наследникам вашей немеркнущей славы, всем, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, с честью выполнял интернациональный долг, кто сегодня надежно оберегает наш покой и мирный труд, всем жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо великой Родины!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев.
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