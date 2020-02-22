2020-02-22T12:09:14+03:00
Общество

Международный день родного языка отметили в Мордовии

21 февраля Глава Республики Владимир Волков поздравил жителей республики с праздником и призвал объединить усилия для сохранения национальных языков
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Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Праздник отмечается ежегодно с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

"Уважительное отношение к родному языку - это путь к сохранению своей национальной идентичности, к воспитанию уважения и любви к истории и культуре своего народа, культуре многочисленных народов нашей великой страны", - отметил Глава Республики.

В Мордовии успешно работают национальные редакции радио и телевидения, печатные СМИ. Большое внимание уделяется издательской деятельности. Сохраняется сеть школ с изучением мокшанского и эрзянского языков. Акция «Тотальный диктант на мокшанском и эрзянском языках» в 2019 году стала международной: в ней приняли участие около 2 тысяч человек.

"И нужно продолжать эту работу: искать новые форматы мероприятий, близкие и понятные нашей молодежи", - подчеркнул Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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