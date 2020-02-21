В Пензенской области сожителя 73-летней гражданки с ранением доставили в больницу

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:14:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Городищенского района поступило сообщение о том, что из квартиры по улице Александра Матросова в городе Городище госпитализирован 58-летний гражданин с проникающим колото-резаным ранением. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что в ходе возникшей ссоры пострадавшего ударила ножом в область живота 73-летняя сожительница. Она призналась в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Полиция Пензенской области напоминает: если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Ваши действия помогут оперативно задержать нарушителей закона!

ИСТОЧНИК KP.RU